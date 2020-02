USP realiza evento gratuito sobre saúde animal no Parque Villa-Lobos

07/02/2020 | 15:02



Os tutores de cães e gatos terão a oportunidade de saber mais sobre a saúde de seus animais de estimação em um evento promovido neste sábado, 8, pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, no Parque Villa-Lobos.

A ação Sábado de Assistência à Saúde da Família Veterinária tem o objetivo de promover o conceito de saúde única, que mostra a importância da união entre saúde animal, humana e ambiental.

Com demonstrações lúdicas, os médicos veterinários vão explicar sobre os cuidados com o bem-estar dos pets e como isso se reflete nas próprias famílias.

Outros temas discutidos serão guarda responsável, zoonoses, segurança alimentar, produção animal, medicina preventiva e como evitar acidentes relacionados aos animais.

Merece destaque também as orientações sobre obesidade pet, que atinge de 30% a 50% da população de cães e gatos no Brasil, segundo um estudo da USP. O sobrepeso pode prejudicar a qualidade e a expectativa de vida dos bichinhos, e especialistas indicam que animais que ultrapassam 20% do peso ideal exigem cuidados especiais.

Além de conscientizar sobre os riscos da obesidade à saúde dos pets, a empresa Hill's Pet Nutrition vai oferecer gratuitamente uma avaliação rápida de escore de condição corporal dos animais.

Serviço

Sábado de Assistência à Saúde da Família Veterinária

Data: sábado, 8 de fevereiro de 2020

Horário: das 10h às 16h

Local: Parque Villa Lobos (Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros)