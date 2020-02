GCM de Diadema lança programa Anjos da Lei

Do Dgabc.com.br



07/02/2020 | 14:16



A Secretaria de Defesa Social lançou nesta manhã (7), na sede da GCM (Guarda Civil Municipal), o programa Anjos da Lei que tem caráter comunitário e vai reforçar o patrulhamento preventivo nos bairros.

“A Defesa Social está desenvolvendo um conjunto de ações que visam desencorajar a prática criminosa e aumentar a sensação de segurança. Com o programa Anjos da Lei, os moradores e comerciantes conhecerão os guardas que trabalham e fazem as rondas no seu bairro. Vamos aproximar a GCM da comunidade”, comentou o secretário de Defesa Social, Paulo Alexandre Fagundes.

Para o início das operações, a GCM recebeu o incremento de cinco viaturas, três gols que foram reformados com o auxílio da iniciativa privada e dois Ford Ka de doação da Secretaria de Transportes. Todos os veículos receberam o novo layout com as cores da bandeira da cidade, novo distintivo da GCM e contêm também o símbolo internacional de polícia.

“Hoje iniciamos com cinco equipes e, em breve, o programa será expandido com a chegada de novas viaturas. Esta é mais uma vitória para os moradores de Diadema e para a segurança do município” comentou o comandante da GCM, José Cícero de Sousa.



Denúncias

Tels.: 0800-770-5559, 4044-0249 ou 153

Por e-mail – diademalegal@diadema.sp.gov.br, gcm@diadema.sp.gov.br

Pessoalmente na Avenida Dr. Ulisses Guimarães, 3.399 – Vila Nogueira