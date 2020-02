Viagem de carro no Carnaval requer alguns cuidados; veja dicas de manutenção

Redação

Faltam poucos dias para o carnaval. Há quem prefira ficar na sua própria cidade, curtindo em casa ou nas ruas. Mas a grande maioria aproveita o feriado prolongado para botar o pé na estrada e buscar um local diferente. Inclusive, este é um dos períodos com o maior volume de carros nas rodovias de todo o País e, justamente por isso, é importante que a atenção seja redobrada por parte dos condutores.

Para quem pretende viajar com o carro, é importante saber se a manutenção está em dia. “O ideal é sempre fazer uma revisão preventiva, além de seguir algumas dicas sempre que for pegar a estrada”, afirma Jaime Soares, diretor do Porto Seguro Auto.

Abaixo, confira os principais itens que devem ser verificados antes de pegar a estrada.

Viagem de carro no Carnaval: manutenção

Pneus

Os pneus são fundamentais na revisão, tanto para conforto quanto para segurança, pois são responsáveis pela aderência ao chão e a estabilidade na direção. Andar com os pneus muito gastos é extremamente perigoso, pois além de gerar multas, a prática compromete a aderência à pista. Se estiverem carecas, faça a troca antes de viajar. Além disso, não viaje sem calibrar todos os pneus, inclusive o estepe. Confira o nível no manual do proprietário do veículo.

Alinhamento e balanceamento

Andar com o carro desalinhado ou desbalanceado gera irregularidades no pneu e aumenta o consumo de combustível. É indicado que faça novo alinhamento e balanceamento a cada 10 mil quilômetros rodados. Mesmo antes disso, porém, vale antecipar um pouco para viajar mais tranquilo.

Freios

Os freios precisam estar em ótimo estado o tempo todo. Para evitar quaisquer riscos, fique atento a vazamentos, barulhos ou perda da eficiência. Peça ao mecânico para observar o estado das pastilhas de freio e o nível do fluido, além da regulagem do freio de mão.

Óleo do motor

O óleo do motor é o principal responsável por lubrificar as peças e evitar o atrito excessivo entre elas. Assim, o ele deve estar sempre em um nível adequado e precisa ser substituído frequentemente, pois perde suas propriedades com o tempo. Fique atento: existem óleos específicos para cada tipo de motor. Se necessário, faça a troca antes de viajar, mesmo que ainda faltem alguns quilômetros para a substituição.

Líquido de arrefecimento

O líquido de arrefecimento evita o aumento da temperatura e a sobrecarga nas peças do carro. Por isso, é essencial que o nível do líquido esteja correto e que tudo esteja funcionando perfeitamente antes da viagem.

