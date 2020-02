Elenco de Friends fecha acordo milionário para gravar reunião especial, diz site

07/02/2020 | 14:10



Parece que o reencontro de Friends está mais perto do que imaginávamos! Isso porque, de acordo com o site Deadline, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matthew Perry chegaram a um acordo com o HBO Max, nova plataforma de streaming da Warner, para se reunirem para um especial de uma hora.

A publicação afirma que a Warner estaria investindo entre três e quatro milhões de dólares, algo entre 13 milhões e 17 milhões de reais, em cada artista do sexteto, e que o valor total do especial estaria em torno de 20 milhões de dólares, cerca de oitenta e dois milhões de reais.

Além disso, o site ainda ressalta que a ideia da nova produção é reunir os atores originais em um especial não-roteirizado, com envolvimento dos criadores Marta Kauffman e David Crane.