07/02/2020 | 14:10



O show da dupla Maiara e Maraisa da última quinta-feira (6)em Barcelona contou com uma participação especial: Ronaldinho Gaúcho! O ex-jogador de futebol subiu ao palco, tocou percussão com a banda das cantoras e, de quebra, foi aplaudido pelo público.

No Instagram, a ruiva escreveu ao postar um encontro com Ronaldinho nos bastidores da apresentação:

Parceria está fechada, disse ela.

Maiara e Maraisa estão em turnê pela Europa e, após Barcelona, na Espanha, seguirão para Amsterdã, na Holanda. A passagem pela capital espanhola ainda deu o que falar depois que as duas marcaram presença no aniversário de Neymar Jr., no dia 5 de fevereiro.