China está fazendo um trabalho "muito profissional" contra coronavírus, diz Trump

07/02/2020 | 13:47



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que a China tem feito um trabalho "muito profissional" ao lidar com o atual surto de coronavírus. A repórteres, Trump disse que Pequim tem mantido contato com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e também com autoridades da área de saúde nos EUA e que há um trabalho conjunto para responder ao problema.

Trump afirmou que teve um "telefonema ótimo" ontem com o presidente chinês, Xi Jinping, e que a conversa ficou concentrada na questão do coronavírus. Ele voltou a expressar confiança na resposta chinesa ao problema.

Além disso, o presidente americano foi questionado sobre os números do relatório de empregos (payroll) de janeiro, divulgados mais cedo, com números acima do esperado por analistas. Ele afirmou que a geração de vagas "continua ótima" no país.