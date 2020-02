Larissa Manoela vai parar no meio de polêmica por causa do ex-namorado João Guilherme e fala: O auge!

07/02/2020 | 13:10



O tiro saiu pela culatra! João Guilherme parece ter entrado no clima do Oscar e resolveu comentar cinema nas redes sociais. O ator teen falou para os seguidores do Twitter que foi assistir ao filme Aves de Rapina, que tem Arlequina como personagem principal, interpretada por Margot Robie. Ele disse:

Acabei de assistir Aves de Rapina, o filme da muié do coringa sabe? Meio blé.

Na web, os internautas se revoltaram pelo fato de João Guilherme ter associado a personagem ao par romântico dela e fizeram questão de lembrar que ele próprio é bem mais lembrado por ter namorado Larissa Manoela e estar atualmente com Jade Picon, do que pelo trabalho dele na televisão. Um usuário da rede social escreveu:

Estendam o tapete vermelho para João Guilherme, ex da Larissa Manoela, atual da Jade Picon, filho do Leonardo, irmão de Pedro Leonardo e Zé Felipe sabe? Ele é muito blé

Ele foi acompanhado por outra pessoa que escreveu:

Gente, o que a Larissa Maneola e a Jade Picon viram nesse menino?

Até mesmo Maisa Silva fez questão de comentar o tweet do colega de trabalho. A apresentadora e atriz disse:

Ah João Guilherme, muié do coringa é osso.

Já Larissa Manoela, que viu o próprio nome ir parar no trending topics durante a madrugada, falou:

Meu nome entrou nos TT 2 horas da manhã, ainda bem que não acordei pra ver do que se tratava, meu sono estava precioso. Acordei e gritei o auge!