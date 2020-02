Sob rumores de gravidez de Rafaella Santos, Neymar Jr. ignora parabéns de Gabigol, seu ex-cunhado

07/02/2020 | 13:10



A festa de aniversário de Neymar Jr. deu o que falar nos últimos dias, já que a festança contou com uma porção de famosos e teve até o reencontro do jogador de futebol com um suposto affair. Tempos depois, no próprio dia do aniversário, que é dia 5 de fevereiro, o craque recebeu uma porção de felicitações nas redes sociais, tendo compartilhado boa parte daquelas que vieram de amigos famosos como Sabrina Sato, Ronaldinho Gaúcho, Claudia Leitte, Zico e Rodriguinho.

No entanto, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, um parabéns em especial chamou a atenção. Isso porque Gabigol ficou de fora das repostagens de Neymar. Ainda segundo a jornalista do jornal O Dia, o papo que rola nos bastidores é de que Neymar não suporta o ex-cunhado.

Para quem não se lembra, Rafaella Santos teve um relacionamento cheio de idas e vindas com Gabigol, o que fez com que os dois jogadores se afastassem. E não é só isso: ainda existem rumores de que ela pode estar esperando um filho do jogador do Flamengo, apesar de não ter se manifestado sobre o assunto até o momento.