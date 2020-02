Ator da saga Crepúsculo revela que esposa perdeu o bebê com seis meses de gestação

07/02/2020 | 13:11



O ator Kellan Lutz, conhecido por seu papel na saga Crepúsculo, e sua esposa Brittany revelaram na última quinta-feira, dia 6, que perderam o bebê com seis meses de gestação. No Instagram, o casal publicou uma longa mensagem, dando detalhes sobre o acontecimento.

Na publicação de Kellan, o ator chamou a esposa de Minha Mulher Maravilha e disse que a semana tinha sido uma montanha russa louca com muitas emoções.

Levando o coração partido a um nível totalmente novo, mas grato pelos últimos seis meses e pela jornada em si... Na vida, podemos não obter as respostas para todas as nossas perguntas, mas sempre permaneceremos fiéis! Deus restaurará. Mal posso esperar para ver nossa menininha no céu quando Deus nos chamar para o lar.

Já Brittany, em seu próprio post, compartilhou seus sentimentos por perder a filha.

Foi uma honra e um prazer absoluto ser sua mãe nos últimos seis meses. Fiz o meu melhor e foi uma alegria absoluta ver seu rostinho todas aquelas vezes naquela tela e sentir seus pequenos chutes. Eu não sei por que aconteceu do jeito que aconteceu, mas parte de mim encontra tanta paz sabendo que você nunca experimentou dor ou mágoa... Você está nos braços de Jesus agora e um dia vamos encontrá-la de verdade.

Ela também deu algumas dicas sobre o evento traumático em que, ela sugere, a fez chegar perto da morte.

Meu médico incrível e a incrível equipe do Centro Médico da UCLA que me mantiveram viva são os verdadeiros heróis. E a todos vocês que doam sangue - nunca fiquei tão grata. Sem vocês, pessoas como eu não estariam aqui, escreveu.

Brittany também agradeceu ao marido incrível por estar ao seu lado durante tudo. O casal oficializou a união em 2017 e revelou em novembro de 2019 que estava esperando o primeiro filho.

O ator ficou famoso como Emmett Cullen nos filmes da saga, lançados entre 2008 e 2012. Suas colegas da franquia, Nikki Reed e Ashley Greene, enviaram mensagens de apoio ao ator.

Sinto muito, Kel. Nosso amor e abraços estão envolvidos em vocês dois durante esse momento inimaginável... nós amamos vocês, escreveu Reed nos comentários de seu post no Instagram.

Ashley Greene escreveu:

Sinto muito por ouvir isso Kel. Eu fico inspirada pela sua força e de Brittany. Meu coração e minhas orações estão com vocês.