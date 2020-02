Trens da região terão expresso noturno educação a partir de segunda-feira

Do Dgabc.com.br



07/02/2020 | 12:51



A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) passa a oferecer a partir de segunda-feira (10) um novo serviço aos passageiros da região do ABC, especialmente para os que estudam no período noturno. O Expresso Educação Linha 10 oferecerá cinco viagens à noite nos dias úteis entre as estações Tamanduateí e Prefeito Celso Daniel-Santo André, com parada em São Caetano.



As cinco viagens noturnas (três saindo da estação Tamanduateí e duas saindo de Santo André) acontecerão das 22h às 23h (confira horários abaixo). O intervalo entre as partidas é de 30 minutos.



“Essa é uma demanda antiga dos passageiros da CPTM que precisam utilizar o trem depois de um dia de trabalho e estudos. Esperamos proporcionar ainda mais conforto a essas pessoas e garantir uma volta para casa mais rápida e segura”, afirma Pedro Moro, presidente da CPTM.



O Expresso Educação, assim como o Expresso Linha 10, circulará em vias exclusivas, sem interferir no tráfego da Linha 10-Turquesa, que opera com intervalos regulares entre Brás e Rio Grande da Serra. Desde o final de janeiro, o Expresso Linha 10 realiza 33 viagens diárias: 15 pela manhã entre 6h e 9h30 e 18 viagens entre 16h e 20h15.