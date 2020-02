Do Diário do Grande ABC



A Warner Channel confirmou que irá exibir neste domingo (9) o último episódio do seriado ''Arrow'', adaptação para a TV do universo do Arqueiro Verde.

Intitulado ''Fadeout'', o capítulo que encerra a oitava temporada do programa vai ao ar a partir das 22h20.

A história promete reverberar os acontecimentos mostrados no crossover especial Crise nas Infinitas Terras, que reuniu heróis da DC Comics que estão nas telas como projeto do canal norte-americano CW contra o Antimonitor em cinco episódios especiais.

Os confrontos fizeram com que Oliver Queen (Stephen Amell) testasse os limites do grupo e o obrigasse a realizar certos sacrifícios.

''Arrow'' estreou em 2012 e seu sucesso foi a base para o desenvolvimento de outras séries heróicas com universo compartilhado, casos de ''The Flash'', ''Legends of Tomorrow'', ''Supergils'' e ''Batwoman'', esta última ainda inédita no Brasil.

O chamado Arrowverse ainda inclui o seriado ''Raio Negro'', exibido pela Netflix.