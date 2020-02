Procon e Consórcio oficializam convênio

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



07/02/2020 | 12:35



O Consórcio Intermunicipal Grande ABC e o Procon oficializaram, nesta manhã, convênio para a defesa dos consumidores da região. A partir da próxima semana, a unidade que passa a funcionar na sede do consórcio vai desenvolver ações nas sete cidades, além de reunir demandas de reclamações.



A cerimônia contou com a presença do diretor de relações institucionais da Fundação Procon João Silvestre Borro, que explicou como a unidade vai funcionar. "Os grandes problemas e assuntos serão trazidos para o Consórcio que tentará uma solução corporativa para a região toda", afirmou.



O atendimento não será prestado ao público no consórcio e continuará a ser feito normalmente nas unidades do Procon da região. Caso uma determinada reclamação contra alguma empresa ou serviço se repita, o Procon Consórcio deve levar o assunto a entidade e reunir as demandas, que serão resolvidas em conjunto. Também serão realizadas ações de conscientização e atendimento itinerantes nas sete cidades.



Também estiveram presentes no evento o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que enquanto estava à frente do consórcio iniciou as tratativas do convênio, o atual presidente da entidade regional e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania) e o secretário-executivo do consórcio Edgard Brandão.