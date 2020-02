Vendas em queda e explosão dos apps: a indústria automotiva de 2010 a 2020

Da Redação

Do Garagem360



07/02/2020 | 12:18



A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) apresentou um estudo que mostra a evolução dos veículos automotivos nacionais na década passada, desde a indústria, até os produtos do mercado.

“Os anos 2010 foram um teste sem precedentes à resiliência da indústria automotiva nacional, e a década de 2020 dá todos os sinais de que será a mais disruptiva na história do nosso setor e da mobilidade”, afirmou Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfavea.

Vendas de veículos

Todos os indicadores da década passada revelam um tombo sem igual nas vendas e na produção a partir de 2015. Os números do Banco Central do Brasil mostram que sem o socorro das matrizes, muitas montadoras poderiam sucumbir à longa recessão da segunda parte dos anos 2010.

No total, houve um ingresso líquido de US$ 24,1 bilhões para que os fabricantes conseguissem investir em produtos, tecnologias e modernizações, mesmo numa fase de grandes prejuízos.

Fatores que interferem na venda

Além de uma grande recessão, a indústria nacional enfrentou desafios comuns a todo o setor automotivo global, que é a mudança dos hábitos de consumo de mobilidade. De acordo com levantamento da Anfavea, o Brasil já tem 253 aplicativos de transporte, fenômeno que impacta a forma de venda de veículos.

Um exemplo dessas mudanças são as Vendas Diretas, que pouco sofreram nos anos de depressão do mercado, e hoje representam 37% dos licenciamentos de veículos leves no País, excluídas daí as vendas PcD (uma venda varejo com isenções, que por lei é considerada uma espécie de faturamento direto).

Dentre os vários segmentos de Venda Direta, as locadoras lideram, com quase 20% do mercado total. “Várias empresas terceirizam suas frotas, muitos motoristas de aplicativos usam carros de locadoras, e assim esse canal de vendas torna-se fundamental para o setor automotivo”, explica o presidente da Anfavea.

Novas perspectivas

Na visão de Moraes, a década conturbada que se passou deixa várias lições para que a indústria e o Brasil enfrente os grandes desafios dos próximos 10 anos. “Há muito espaço para melhorar as formas de financiamento de veículos, aumentar a competitividade, ampliar as exportações e explorar o potencial criativo da indústria instalada no país”, resume o presidente da Anfavea.

Carros mais vendidos em 2019

Na galeria, confira quais foram os 30 carros mais emplacados no último ano. As picapes também foram incluídas no álbum de fotos, já que a Fenabrave classifica esses utilitários como comerciais leves.

Foto: Divulgação 1- Chevrolet Onix: 241.214 unidades Foto: Divulgação 1- Chevrolet Onix: 241.214 unidades Foto: Divulgação 2- Ford Ka: 104.331 unidades Foto: Divulgação 2- Ford Ka: 104.331 unidades Foto: Divulgação 3- Hyundai HB20: 101.590 unidades Foto: Divulgação 3- Hyundai HB20: 101.590 unidades Foto: Divulgação 4- Renault Kwid: 85.117 unidades Foto: Divulgação 4- Renault Kwid: 85.117 unidades Foto: Divulgação 5- Volkswagen Gol: 81.285 unidades Foto: Divulgação 5- Volkswagen Gol: 81.285 unidades Foto: Divulgação 6- Fiat Argo: 79.001 unidades Foto: Divulgação 6- Fiat Argo: 79.001 unidades Foto: Divulgação 7- Fiat Strada: 76.223 unidades Foto: Divulgação 7- Fiat Strada: 76.223 unidades Foto: Divulgação 8- Chevrolet Prisma: 73.721 unidades Foto: Divulgação 8- Chevrolet Prisma: 73.721 unidades Foto: Divulgação 9- Volkswagen Polo: 72.057 unidades Foto: Divulgação 9- Volkswagen Polo: 72.057 unidades Foto: Divulgação 10- Jeep Renegade: 68.726 unidades Foto: Divulgação 10- Jeep Renegade: 68.726 unidades Foto: Divulgação 11- Fiat Toro: 65.566 unidades Foto: Divulgação 11- Fiat Toro: 65.566 unidades Foto: Divulgação 12- Jeep Compass: 60.362 unidades Foto: Divulgação 12- Jeep Compass: 60.362 unidades Foto: Divulgação 13- Hyundai Creta: 57.460 unidades Foto: Divulgação 13- Hyundai Creta: 57.460 unidades Foto: Divulgação 14- Toyota Corolla: 56.727 unidades Foto: Divulgação 14- Toyota Corolla: 56.727 unidades Foto: Divulgação 15- Nissan Kicks: 56.062 unidades Foto: Divulgação 15- Nissan Kicks: 56.062 unidades Foto: Divulgação 16- Fiat Mobi: 53.444 unidades Foto: Divulgação 16- Fiat Mobi: 53.444 unidades Foto: Divulgação 17- Ford Ka Sedan: 51.260 unidades Foto: Divulgação 17- Ford Ka Sedan: 51.260 unidades Foto: Divulgação 18- Renault Sandero: 50.303 unidades Foto: Divulgação 18- Renault Sandero: 50.303 unidades Foto: Divulgação 19- Honda HR-V: 49.488 unidades Foto: Divulgação 19- Honda HR-V: 49.488 unidades Foto: Divulgação 20- Volkswagen Virtus: 46.876 unidades Foto: Divulgação 20- Volkswagen Virtus: 46.876 unidades Foto: Divulgação 21- Volkswagen Saveiro: 42.270 unidades Foto: Divulgação 21- Volkswagen Saveiro: 42.270 unidades Foto: Divulgação 22- Toyota Hilux: 40.419 unidades Foto: Divulgação 22- Toyota Hilux: 40.419 unidades Foto: Divulgação 23- Volkswagen Fox: 38.487 unidades Foto: Divulgação 23- Volkswagen Fox: 38.487 unidades Foto: Divulgação 24- Toyota Yaris: 37.686 unidades Foto: Divulgação 24- Toyota Yaris: 37.686 unidades Foto: Divulgação 25- Volkswagen T-Cross: 37.081 unidades Foto: Divulgação 25- Volkswagen T-Cross: 37.081 unidades Foto: Divulgação 26- Hyundai HB20S: 34.893 unidades Foto: Divulgação 26- Hyundai HB20S: 34.893 unidades Foto: Divulgação 27- Ford EcoSport: 34.206 unidades Foto: Divulgação 27- Ford EcoSport: 34.206 unidades Foto: Divulgação 28- Chevrolet S10: 32.161 unidades Foto: Divulgação 28- Chevrolet S10: 32.161 unidades Foto: Divulgação 29- Volkswagen Voyage: 32.055 unidades Foto: Divulgação 29- Volkswagen Voyage: 32.055 unidades Foto: Divulgação 30- Toyota Yaris Sedan: 29.759 unidades Foto: Divulgação 30- Toyota Yaris Sedan: 29.759 unidades