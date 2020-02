Magic City vai inaugurar toboágua de 18 metros de altura

Maria Beatriz Vaccari

07/02/2020 | 12:18



O Magic City, complexo de lazer em Suzano, no interior de São Paulo, vai ganhar uma nova atração radical. Em 11 de fevereiro, o parque recebe o Maverick, sua maior atração de todos os tempos. O toboágua tem 18 metros de altura (o equivalente a um prédio de aproximadamente seis andares), e 55 metros de comprimento.

O novo toboágua é uma atração três em um, que proporciona diferentes experiências e sensações em um mesmo brinquedo. Ao descer pela estrutura com uma boia, com capacidade para até duas pessoas, os banhistas passam por um túnel fechado, que alterna projeções por meio de um sistema translúcido. Depois, eles fazem uma curva em 360 graus e iniciam a subida em uma rampa gigante, similar a uma pista de skate no estilo half pipe. Antes de chegar ao final, a galera ainda passa por uma elevação que dá a sensação de airtime, que parece uma “flutuação”.

“A chegada do Maverik é apenas uma das muitas novidades que planejamos para os próximos meses no Magic City. Estamos trabalhando intensamente para investir em novas atrações e conteúdos para proporcionar uma experiência completa e nos consolidar cada vez mais como um dos principais parques aquáticos do Brasil”, afirma Marcelo Camargo, gerente de marketing do Magic City.

