Como impedir que o Facebook use reconhecimento facial em fotos e vídeos

Bianca Bellucci

Do 33Giga



07/02/2020 | 12:18



Ao encontrar um rosto parecido com o do usuário em uma foto ou um vídeo de outra pessoa, o Facebook envia uma notificação perguntando se ele gostaria de se marcar em tal conteúdo. Esse recurso é fruto do reconhecimento facial da rede social. Porém, se você se incomoda com a ferramenta, saiba que é possível bloquear esse tipo de comportamento. Veja como no passo a passo abaixo. O procedimento foi realizado em um Android, mas é similar no iOS e na versão web.

1. Abra o Facebook em seu celular. Depois, clique nas três listras, localizadas no canto superior direito.

2. Desça a tela até encontrar “Configurações e privacidade”. Em seguida, selecione “Configurações”.

3. Na seção “Privacidade”, dê um toque em “Reconhecimento facial”.

4. Acesse a opção “Deseja que o Facebook possa reconhecer você em fotos e vídeos?”.

5. Mude para “Não” e pronto! O Facebook não irá mais procurar seu rosto em fotos e vídeos disponíveis na rede social.

