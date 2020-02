Bruna Linzmeyer fala sobre autoconhecimento: - Eu sempre me masturbei desde criança

07/02/2020 | 12:10



Bruna Linzmeyer marcou presença no Saia Justa que foi ao ar pelo GNT na última quarta-feira, dia 5! O assunto principal, que foi discutido com as apresentadoras fixas, Astrid Fontenelle, Gaby Amarantos, Mônica Martelli e Pitty, foi o corpo feminino, principalmente os tabus envolvidos quando o tópico é o autoconhecimento.

Quando as mulheres passaram a falar sobre descoberta, Bruna, que está solteira, revelou que nunca teve restrições em sua família, quando passou a entender melhor o seu corpo, ainda na infância:

- Eu sempre fui muito livre. Eu sempre tive um acesso ao meu corpo muito validado e respeitado por mim e pela minha família. Então eu sempre me masturbei, desde criança, eu tenho muitas memórias, de criança, roçando nas coisas... não lembro de ter sido: isso não pode acontecer. Eu me masturbava criança, me masturbo até hoje.

Além disso, após ser questionada por Astrid, a atriz contou que, pelo fato de ter se descoberto lésbica, isso ajudou também a entender mais sobre si mesma:

- Eu acho que o encontro com outras b*****s também é uma possibilidade de pensar na minha própria. Eu entendi melhor da minha própria no encontro com a outra, concluiu.

Além disso, falou sobre restrições para as mulheres:

- Eu não lembro muito desse tipo de restrição, mas ao mesmo tempo é complexo porque os cortes que a gente recebe como mulheres, como meninas são também porque a gente precisar estar ligada. Os assédios, os estupros, eles acontecem entre a gente, então a gente precisa entender o que o nosso corpo significa no mundo. Então é complexo pensar o que se faz com a educação de uma criança. Eu não lido com criança, com maternidade, mas eu penso que não deve ser fácil.