No BBB20, Babu dá show de sensatez, brothers falam mal de Pyong e Guilherme explica porque vetou os homens da prova do líder

07/02/2020 | 10:11



A noite da última quinta-feira, dia 6, foi marcada pela prova do líder no BBB20. Guilherme, que estava na liderança até então, teve de escolher quatro colegas de confinamento que não participariam da disputa. Ele elegeu Felipe, Lucas, Hadson e Daniel, que tiveram que ficar de fora. A decisão do modelo não agradou muito o fisioterapeuta, que disse que o brother foi traíra: - Não é para fazer amizade. Depois a gente que é falso... Jamais tiraria meus amigos. Amigo nada. Isso aí é jogo. Felipe respondeu o amigo: - Por isso que eu te falei: aqui dentro somos nós dois. Os dois foram para o lado de fora da casa e disseram que não tirariam quem é forte de uma prova, pelo contrário apostariam com quem é mais forte, para ficarem melhores ainda.

A prova de resistência foi rolando e aos poucos os participantes iam sendo eliminados. Após deixar a disputa, Babu ficou na área externa da casa conversando com Felipe. O ator deu um show de sensatez ao explicar para o arquiteto que ele deveria escutar o que as mulheres estão falando e aprender com elas, mesmo que não concorde no começo. O artista disse: - O homem sempre esteve em posição de privilégio, sempre teve voz, sempre. E, hoje, é hora das mulheres falarem. Elas podem até estarem erradas, mas vocês têm que ouvir. Chegou a hora das mulheres terem voz. E, quando você não entende o questionamento delas, uma coisa que essa minha amiga me ensinou é fica quieto e escuta. E mesmo que você esteja contrariado por dentro, vá refletir. O brother ainda completa que assim como o jovem, ele errou no passado, a diferença é que não tinham câmeras apontadas para ele transmitindo tudo em rede nacional. Ele completa que Felipe tem que ouvir o que as sisters estão falando e aprender com elas.

Após serem eliminadas , Rafa, Marcela e Gizelly ficaram na cozinha da Xepa conversando. As sisters falaram que não acham Victor Hugo uma pessoa confiável e que já disseram isso para ele. A influenciadora falou que ele não passa confiança para as pessoas e a médica completou: - Infelizmente, ele é muito legal, inteligente, mas ele não é confiável. A advogada lembrou de uma ocasião logo após a bomba do plano dos homens para prejudicar as mulheres comprometidas explodir. Ela contou que Victor Hugo estava conversando com Falyslane e disse: - Ela ficou falando mal de mim para ele. Ela fazia questão de gritar para me ofender. Quando eu estava no fundo do poço, só as meninas, você e a Manu ainda estavam do nosso lado. Ele aproveitou que eu estava lá, para chutar cachorro. Babado!

Quem ganhou a prova do líder foi Guilherme e Gabi! Assim que voltaram para casa, o modelo estava comemorando a vitória, mas também ficou pensativo e confessou para Victor Hugo: - Tenho que tomar decisões aqui que as pessoas não vão entender. Só faço de tudo para ter o menos possível de atrito. Não quero confusão com ninguém. Eu só tenho que torcer para tudo melhorar aqui. Depois desse papo, ele resolveu explicar para Hadson o porquê de ele ter vetado o ex-jogador de futebol e os outros brothers da prova: - Entenda uma coisa... Eu quero falar. Meu jogo aqui vai ser individual. Se você precisar me tirar... Acho que você me entende mais do que o Lucas, por exemplo. Eu vou colocar por critério. Prova de resistência, que é o que todo mundo estava esperando... Nós sabemos o quanto a gente aguenta, não que as meninas não aguentem. Mas a gente sabe, você foi atleta, o Lucas foi atleta, Felipe foi o que mais correu na prova. O modelo acabou justificando a escolha por estratégia, pois não queria competir com pessoas fortes.

Além de todos os benefícios do líder, essa vitória também foi boa para o casal! Gabi e Guilherme já ficaram, a cantora se declarou para o moreno e eles estão em constante clima de paquera. Para melhorar tudo, agora eles irão dormir juntinhos no quarto do líder, ou não? A loira falou que eles decidiram que um vai ficar na cama e outro no chão, mas as sisters ficaram indignadas e Manu disse: - Vocês vão desperdiçar a oportunidade de uma conchinha? Uma conchinha inocente!

Depois que a prova acabou, os participantes finalmente puderam ter um descanso e Felipe foi para o quarto com Hadson e Lucas. Quando os três estavam sozinhos, o arquiteto disse: - Só do Pyong não ter ganho essa prova já estou feliz. Para esse cara não achar que é espertão. Eita! E o ex-jogador de futebol completou que o hipnólogo gosta de menosprezar os outros, porque ele se acha mais inteligente que todo mundo na casa. Babado! Já no dia seguinte, segundo o jornal Extra, os borthers e sisters conversaram com um psicólogo no confessionário para falar sobre como o jogo os tem afetado.