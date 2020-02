Comissão técnica da seleção revela que observará 26 jogos antes de convocação

07/02/2020 | 09:51



A comissão técnica da seleção brasileira revelou nesta sexta-feira o seu plano de observação de jogadores antes da primeira convocação de 2020, que será para os dois primeiros compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 contra Bolívia e Peru, em março. O técnico Tite e seus auxiliares se espalharão pelo mundo para acompanhar in loco mais de 25 partidas até o dia 1.º de março.

A primeira delas foi na noite desta quinta-feira em Bucaramanga, na Colômbia, onde o auxiliar Cleber Xavier acompanhou o empate por 1 a 1 da seleção sub-23 contra o Uruguai, pela segunda rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico. Ele seguirá na cidade para ver a decisão da vaga para os Jogos de Tóquio-2020 contra a Argentina neste domingo.

Tite, que esteve na Colômbia no início desta semana e viu de perto a estreia dessa mesma seleção no quadrangular contra os donos da casa, já viajou para a Europa. Neste domingo, assistirá em Paris ao duelo entre Paris Saint-Germain - de Neymar, Thiago Silva e Marquinhos - e Lyon, pelo Campeonato Francês. Na sequência, estará em Valência no próximo dia 14 para ver Valencia x Atlético de Madrid, pelo Espanhol.

Ao todo, a comissão técnica da seleção brasileira marcará presença em mais de 25 jogos neste mês de fevereiro, totalizando mais de 30 partidas observadas in loco desde a última Data Fifa, em novembro de 2019. Serão seis jogos acompanhados diretamente em estádios pelo Brasil e mais 18 na Europa, além dos três no Pré-Olímpico.

A seleção brasileira volta a entrar em campo no dia 27 de março. O time de Tite enfrentará a Bolívia, na Arena Pernambuco, no Recife, no início de sua luta por uma vaga no Mundial do Catar. Quatro dias depois, o rival será o Peru, em Lima.

Confira a lista completa de jogos a serem observados pela comissão técnica:

09/02 - Brasil x Argentina - Pré-Olímpico (Cleber Xavier)

09/02 - Paris Saint-Germain x Lyon - Campeonato Francês (Tite, Juninho Paulista e Matheus Bachi)

13/02 - Milan x Juventus - Copa da Itália (Fábio Mahseredjian e Guilherme Passos)

14/02 - Valencia x Atlético de Madrid - Campeonato Espanhol (Tite e Juninho Paulista)

15/02 - Barcelona x Getafe - Campeonato Espanhol (Matheus Bachi)

16/02 - Flamengo x Athletico-PR - Supercopa do Brasil (Cleber Xavier e Thomaz Koerich)

16/02 - Leganés x Betis - Campeonato Espanhol (Tite e Juninho Paulista)

16/02 - Sevilla x Espanyol - Campeonato Espanhol (Matheus Bachi)

16/02 - Real Madrid x Celta - Campeonato Espanhol (Tite e Juninho Paulista)

16/02 - Juventus x Brescia - Campeonato Italiano (Fábio Mahseredjian e Guilherme Passos)

18/02 - Atlético de Madrid x Liverpool - Liga dos Campeões da Europa (Tite, Juninho Paulista e Matheus Bachi)

22/02 - Barcelona x Eibar - Campeonato Espanhol (Fábio Mahseredjian e Guilherme Passos)

25/02 - Napoli x Barcelona - Liga dos Campeões da Europa (Cleber Xavier e Bruno Baquete)

25/02 - Chelsea x Bayern de Munique - Liga dos Campeões da Europa (Cesar Sampaio e Thomaz Koerich)

26/02 - Flamengo x Independiente del Valle - Recopa Sul-Americana (Matheus Bachi)

26/02 - Lyon x Juventus - Liga dos Campeões da Europa (Cleber Xavier e Bruno Baquete)

26/02 - Real Madrid x Manchester City - Liga dos Campeões da Europa (Cesar Sampaio e Thomaz Koerich)

29/02 - Grêmio x Juventude - Campeonato Gaúcho (Tite)

29/02 - Santos x Palmeiras - Campeonato Paulista (Matheus Bachi e Taffarel)

29/02 - Aston Villa x Sheffield United - Campeonato Inglês (Cleber Xavier e Bruno Baquete)

29/02 - Milan x Genoa - Campeonato Italiano (Cesar Sampaio e Thomaz Koerich)

01/03 - Juventus x Inter de Milão - Campeonato Italiano (Cesar Sampaio e Thomaz Koerich)

01/03 - Everton x Manchester United - Campeonato Inglês (Cleber Xavier e Bruno Baquete)

01/03 - São Paulo x Ponte Preta - Campeonato Paulista (Matheus Bachi)