Empresária de Claudia Rodrigues confirma internação da atriz em UTI de hospital de São Paulo

07/02/2020 | 09:11



Nos últimos dias, informações sobre o estado de saúde de Claudia Rodrigues fizeram com que seus fãs e seguidores ficassem preocupados, principalmente pela ausência de dados passados pela própria atriz, que sempre vai às redes sociais para contar como está a sua luta contra a esclerose múltipla. Agora, Adriane Bonato, empresária da artista, confirmou à imprensa que Claudia está internada desde o último dia 28 de janeiro no Hospital Albert Einsten, em São Paulo.

Sem dar mais informações sobre o caso, a empresária explicou que tudo deve ser explicado nesta sexta-feira, dia 7, já que Claudia está internada na UTI.

Desde que a notícia da internação veio à tona, rumores a respeito da hospitalização da artista dão conta de que ela teria tido uma crise convulsiva. Segundo a colunista Fábia Oliveira, o problema teria feito com que a atriz caísse no chão e batido a cabeça, ocasionando um acúmulo de sangue na parte direita do crânio. Ainda por conta disso, Claudia estaria com hematoma no braço direito e um machucado sem grandes proporções na perna esquerda.

Claudia Rodrigues é portadora de esclerose múltipla, lutando contra a doença desde o ano 2000.