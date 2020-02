Gabi e Guilherme vencem terceira prova do líder do BBB20, que foi de resistência!

07/02/2020 | 09:10



Ao que tudo indica, a dupla Guilherme e Gabi não dão certo apenas no amor. Os dois acabaram levando a melhor na prova do líder da última quinta-feira, dia 6, e venceram a prova de resistência que já começou com bafafá por conta dos vetos do líder, que também era Guilherme. A noite começou com uma decisão do líder que deu o que falar: ao vivo, ele teve que decidir quem vetaria na disputa. O modelo escolheu Daniel, Hadson, Lucas e Felipe. Teve quem não gostou nada, nada da decisão e detonou o brother, mas, mesmo assim, a noite continuou.

Divididos em duplas, venceriam os últimos que deixassem o campo de prova. Thelma e Rafa foram as primeiras eliminadas, e a influenciadora consolou a sister:

- Fica em paz, tá bom? De verdade, mesmo.

Logo na sequência, Marcela e Gizelly deixaram a competição.

- Me perdoa, amiga, pediu a médica ginecologista.

Babu e Victor Hugo também não conseguiram cumprir o desafio e seguiram para o interior da casa.

- Está tudo certo. Mas, pelo menos, está entre nós o líder. Fica de boa, avaliou o psicólogo.

Manu e Pyong foram eliminados após três horas de competição, assim como Flayslane e Mari. E quando a disputa ultrapassou alguns minutos de quatro horas, Bianca e Ivy não conseguiram cumprir a tarefa a tempo e foram eliminadas. Assim, Gabi e Guilherme foram os últimos a deixar a prova.

A comemoração foi grande entre a maioria da casa. As sisters vibraram com o desempenho de Gabi, cantaram para celebrar o momento e gritaram animadas. E não é só. A comemoração teve direito até a um mergulho coletivo na piscina de Gabi, Guilherme, Mari e Flayslane.

- Por mim, por nós, pelas mulheres do Brasil. Pela Xepa, que vai para o VIP também. E por justiça, vibrou a cantora mineira.

Com o fim da prova do líder, já teve gente pensando na formação do próximo paredão. Hadson sentiu que está em perigo e confessou a Babu:

- Vou de qualquer jeito.

Parece que Ivy também está na torcida para ver o ex-jogador de futebol emparedado... Após terem sido a dupla que ficou até o fim na prova do líder, Gabi e Guilherme começaram a refletir sobre a divisão dos confinados entre Xepa e VIP. Os dois também falaram sobre uma possível escolha entre liderança e imunidade. Guilherme afirmou que Gabi deveria decidir. A sister, por sua vez, afirmou que Guilherme deveria garantir mais uma semana imune. O que eles ainda não sabem é que um será o líder, enquanto o outro ganhará dez mil reais em compras em uma loja de departamento e mais outros dez mil reais na conta. Bom, né?