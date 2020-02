Marcas deixam de participar do Salão do Automóvel

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



07/02/2020 | 00:01



A Hyundai anunciou nesta semana que não participará do Salão do Automóvel 2020, programado para ocorrer entre os dias 12 e 22 de novembro, no São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes.

“A estratégia global da Hyundai vem valorizando, desde o ano passado, eventos com formatos diferenciados e foco maior no ser humano, proporcionando um engajamento mais exclusivo com seus clientes e públicos interessados”. justificou Angel Martinéz, vice-presidente comercial da marca, destacando a intenção de “substituir a participação no salão do automóvel por outras atividades mais exclusivas ao longo do ano”.

Além da Hyundai, Toyota, Chevrolet, BMW, Mini, Jac Motors, Lexus, Volvo, Jaguar, Land Rover, Peugeot e Citroën também abriram mão de estar no salão neste ano. Suzuki e Mitsubishi podem aumentar a lista.

Por outro lado, outras montadoras, como Volkswagen, Fiat, Ford, Renault, Nissan, Jeep, Ram, Dodge e Troller já garantiram presença no principal evento do setor no País.