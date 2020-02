Feliz ano novo

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



06/02/2020 | 23:59



O ano mal começou. Muitas pessoas sequer deram o pontapé inicial nas promessas feitas durante a virada. Tem gente que acabou de voltar de férias, mas a indústria automobilística já está com a cabeça bem à frente e duas marcas revelaram modelos da linha 2021.

A Chery já tem em suas lojas o Tiggo7, seu SUV topo de linha. A Renault apresenta a Duster no início de março e nesta semana divulgou imagens da frente e também do interior do carro.

O Tiggo7 traz como principais atrativos a nova central multimídia e algumas (poucas) atualizações no visual.

O equipamento tem nove polegadas, possui sistemas de espelhamento com Android Auto e Apple Car Play, além de Bluetooth, controle do ar-condicionado e das configurações das funções do veículo.

No visual, o modelo ganha adaptações exclusivas para o mercado brasileiro com molduras pretas nas caixas de roda, além de novos detalhes nos para-choques. Com isso, a marca espera dar um toque mais aventureiro e robusto ao veículo.

Outra mudança está na pintura. O SUV passa a contar com um tom de cinza metálico, mais escuro, além de ser comercializado, no modelo 2021, apenas na versão TXS, topo de linha, com valor de R$ 117.990.

Produzido na unidade de Anápolis, em Goiás, o carro vem equipado com motor 1.5 litro turbo flex, com potência máxima de 150 cv/147 cv (etanol/gasolina) a 5.500 rpm e torque máximo de 21,4 kgfm (etanol/gasolina) e transmissão automática de dupla embreagem de seis velocidades.

Nas fotos que a Renault divulgou, dá para ver que a Duster tem modificações na grade frontal, que ficou menor e mais estreita. O conjunto óptico ganhou um segundo par de faróis de longo alcance.

Na parte interna, é perceptível a central multimídia maior, provavelmente com 11 polegadas, e o estilo clean do habitáculo.

Flagrantes do carro que pipocaram na internet mostram detalhes que a montadora francesa escondeu. Entre eles as lanternas traseiras com desenho em ‘X’, semelhantes às usadas pelo Jeep Renegade.