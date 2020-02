Tigre e Cachorrão trazem reforços ‘vira-casaca’

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



06/02/2020 | 23:59



São Bernardo FC e EC São Bernardo trouxeram aqueles que podem ser os últimos reforços para o Estadual – respectivamente da Série A-2 e A-3. E, curiosamente, fecharam com jogadores que vestiram a camisa do clube conterrâneo. O Tigre fechou com o goleiro Júnior Souza, que defendeu a meta alvinegra na Copa Paulista. Já o Cachorrão repatriou o meia Lucas Gomes, que jogou no Aurinegro.

Sem se importar com o fato, a dupla demonstrou bastante motivação em vestir as novas camisas. “Eu já havia trabalhado com o professor Marcelo Veiga no Mogi Mirim e no Bragantino. Após a Copa Paulista que eu disputei pelo EC São Bernardo em 2019, eu fui para o CRB, onde estava em período de pré-temporada. Até que o pessoal do São Bernardo me fez o convite. A possibilidade de poder voltar a trabalhar com o professor Veiga e todo o projeto que a diretoria do São Bernardo me passou para essa nova fase da equipe me motivaram bastante. Conversei com a diretoria do CRB e eles entenderam”, disse o arqueiro, que estava treinando no clube alagoano.

"Mais uma vez sou grato pela oportunidade. Estou feliz e motivado nesta volta após experiência fora do Brasil. Sou muito identificado aqui e me sinto em casa, já que todos os funcionários me acolheram de forma maravilhosa. Então, vou buscar aumentar minha história aqui dentro”, declarou o meio-campista.