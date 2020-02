Doria tira Mariano da ouvidoria da polícia

Raphael Rocha



07/02/2020 | 00:01



Ouvidor das polícias em São Paulo, Benedito Mariano será substituído do cargo. O governador João Doria (PSDB) decidiu escolher o advogado Elizeu Soares Lopes para a função, a despeito de Mariano ter sido mais votado por conselhos que participam do processo de definição da ouvidoria da instituição – Lopes foi o terceiro colocado. Foi a primeira vez que o Estado não referendou o resultado da lista tríplice. Mariano tem forte ligação com o Grande ABC. Ele foi secretário de Segurança Pública de São Bernardo durante a gestão do ex-prefeito Luiz Marinho (PT) e tinha nome defendido por pessoas que pensam a campanha ao Paço de Marinho para formular políticas na área de segurança no plano de governo. Mariano já era bombardeado pela Assembleia Legislativa, recebendo duras críticas de deputados estaduais – entre eles o líder do governo Doria na casa, Carlão Pignatari.



BASTIDORES



Melancia

Ainda repercute negativamente dentro do petismo de São Bernardo a nomeação de Rafael Caçapava (PV), chefe de gabinete do vereador José Luís Ferrarezi (PT), em cargo comissionado no governo do prefeito Orlando Morando (PSDB). A direção do partido quer cobrar explicações do parlamentar a respeito do caso, até porque a contratação de Caçapava para a gestão tucana fez ressurgir especulação que havia sido estancada no passado: que Ferrarezi deixaria o PT e rumaria ao PV na tentativa de se reeleger neste ano.

Predileto

Outro assunto tratado nesta coluna que causou mal-estar – e ainda causa – é a influência de Danilo Lima, primo do vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos de São Bernardo, Marcelo Lima (PSD), na coleta de ofícios de vereadores solicitando melhoria nos bairros. A base tenta audiência com o prefeito Orlando Morando (PSDB) para tratar do episódio, mas o chefe do Executivo tem dito a pessoas próximas que esse é o um problema que Marcelo Lima terá de resolver. Danilo é pré-candidato a vereador.

Pré-candidato

Vereador de Diadema, Marcos Michels (PSB) deu mostras de que está ativo o plano de ser candidato a prefeito neste ano. Ele distribuiu jornal na cidade com críticas ferrenhas ao governador João Doria (PSDB). O socialista estampa a foto ao lado do ex-governador Márcio França (PSB) no dia em que protocolou ofício solicitando um AME (Ambulatório Médico de Especialidades). O equipamento segue apenas na promessa.

Prioridade

O MDB estadual colocou a pré-candidatura à Prefeitura de Mauá da ex-deputada estadual Vanessa Damo (MDB) na lista de prioridades. Tanto que a cúpula paulista elencou os principais advogados que atendem a sigla para se debruçarem sobre os processos eleitorais contra a ex-parlamentar. Ela foi condenada por abuso de poder econômico na eleição de 2012, tanto que teve mandato na Assembleia Legislativo cassado em 2015. Paira, entretanto, dúvida a respeito de quando caducará a punição.

Desconhecimento

O vereador Sargento Lobo (SD), de Santo André, mostrou desconhecer o regimento interno e a LOM (Lei Orgânica do Município). Na primeira sessão do ano, durante eleição das comissões, ele foi à tribuna para votar contra a formação dos blocos. Alertado pelo presidente da casa, Pedrinho Botaro (PSDB), de que não poderia usar desse expediente – ele poderia se ausentar, mas não ser contrário –, Lobo insistiu. Depois do bate-boca, decidiu deixar as comissões que fazia parte como forma de protesto.

Nome único

Durante a filiação do vereador Ricardo Yoshio ao PSDB em Diadema, lideranças do tucanato estadual fizeram questão de reafirmar que o parlamentar é o único pré-candidato do partido à Prefeitura na eleição deste ano, na tentativa de dissipar especulação sobre ingresso do deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos).