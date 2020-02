Paulo Roberto admite surpresa com bom início do Santo André

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



06/02/2020 | 23:35



Líder do Campeonato Paulista, classificado à segunda fase da Copa do Brasil e 11 gols marcados em cinco jogos. Talvez nem mesmo o mais otimista torcedor do Santo André poderia prever início de temporada tão avassalador. A ponto de o próprio técnico Paulo Roberto se mostrar surpreso com os números, apesar de salientar que havia um plano traçado para que isso acontecesse.

“Surpreso sim pelos números, mas não por ter iniciado bem”, declarou o comandante andreense. “Talvez os resultados, números de gols assinalados, tenham sido surpreendentes, mas era um dos nossos objetivos, de fundamental importância para alcançar a primeira meta no Paulista, que é a manutenção. Daí, a partir da pontuação conquistada, brigar por algo mais. Trabalhamos com o objetivo de iniciar bem, porque (o Paulista) é competição de tiro curto e se não começa bem já fica em situação desconfortável, tendo de correr atrás dos principais concorrentes”, emendou Paulo Roberto.

O comandante ainda afirmou que o Santo André correu alguns riscos por ter ido ao mercado e iniciado a preparação tardiamente. Dessa maneira, havia a preocupação sobre o desempenho e em cima das metas, sendo a principal delas manter o time na elite.

“A competição oferece alguns objetivos, mas temos de priorizar a manutenção na elite. O Santo André só vai conseguir se estabilizar e pensar em algo mais a nível nacional quando se estabilizar, três, quatro anos na elite paulista, porque, enquanto estiver neste bate-volta, fica difícil, porque sempre tem de começar do zero. Nenhum time teve de contratar 22 atletas como nós. A maioria manteve 60%, 70% do elenco”, disse o treinador, citando que apenas Héliton, Dudu Vieira e Guilherme Garré já pertenciam ao clube, estavam emprestados e foram integrados ao elenco. “Isso é pouco, quase nada. Quando começa um trabalho tendo de contratar time inteiro com pouco tempo de preparação, é arriscado”, complementou.

Domingo, às 18h, o Ramalhão coloca o bom momento na temporada à prova contra o São Paulo, no Estádio Bruno Daniel.

Desafio diante do Goiás pela Copa do Brasil será no Brunão

O Santo André ganhou grande aliado na busca por avançar mais um estágio e lucrar mais aproximadamente R$ 1,5 milhão na Copa do Brasil. Isso porque ontem a diretoria confirmou que o jogo contra o Goiás, pela segunda fase da competição, será realizado no Estádio Bruno Daniel, mesmo palco da goleada por 4 a 1 sobre o Criciúma, anteontem, em duelo que despachou os catarinenses. O time do Centro-Oeste eliminou o Fast Club-AM. O dia ainda não está definido pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Porém, três datas estão reservadas: 19 e 24 de fevereiro ou 4 de março. A entidade deverá decidir a situação nos próximos dias.

Segundo o executivo de futebol Edgard Montemor Filho, o Ramalhão respeitará os goianos, mas até pelo que apresentou até agora na temporada, vai para cima. “É adversário de Série A de Brasileiro, qualificado. Mas é um jogo só, em casa, com nosso time bem, encaixado, confiante, então temos condições – se mantivermos o nível de atenção e competitividade que vem tendo independentemente de vitória ou derrota – tem grande chance de passar, sim”, declarou.