Wellington Silva rescinde empréstimo com o Inter e retorna para o Fluminense

06/02/2020 | 22:57



Wellington Silva acertou a rescisão de empréstimo com o Internacional e retornou para o Fluminense. Revelado em Xerém, o atacante vai ter sua a terceira passagem pelo clube das Laranjeiras.

"O sentimento é de um filho que volta para casa. Foi aqui onde pude realizar meu sonho de me profissionalizar. Sempre recebi carinho do torcedor tricolor mesmo quando era adversário. Por todo esse carinho e respeito, quero dar o meu melhor pelo Fluminense. Tenho muita gratidão por tudo que o clube já me proporcionou", afirmou o atleta para o site do clube.

Wellington Silva vai ser apresentado oficialmente nesta sexta-feira e estará á disposição do técnico Odair Hellmann para o clássico com o Botafogo, domingo, às 16h, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Ganso, Marcos Paulo e Evanilson também poderão ser utilizados.

Wellington Silva soma 83 jogos e 11 gols pelo Fluminense. Aos 27 anos, o atacante fez parte do grupo que conquistou o título Brasileiro de 2010.