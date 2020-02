Na primeira sessão do ano, Paço vira alvo até de aliados

Junior Carvalho



07/02/2020 | 00:01



Em pleno ano eleitoral, o governo do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), ficou sem defensor na Câmara. Na sessão de ontem, primeira do ano após o recesso parlamentar, vereadores da oposição pautaram as discussões na casa e criticaram a gestão sob os olhos omissos da bancada governista.

Houve até vereador da bancada situacionista que corroborou com os questionamentos. O oposicionista Cicinho (sem partido) reclamou que os pátios de veículos da cidade têm desrespeitado legislação municipal, de sua autoria, que obriga a empresa que gerencia os serviços a parcelar os débitos referentes a apreensões de veículos. O assunto foi incansavelmente discutido por outros vereadores da oposição durante boa parte do tempo. Não houve réplica de nenhum parlamentar governista nem do líder do governo, Companheiro Sérgio (Cidadania).

Praticamente nenhum governista, inclusive, utilizou o tempo no qual parlamentares têm direito para discursar na tribuna sobre quaisquer assuntos. Um dos únicos da bancada situacionista a falar foi Zé do Bloco (PV), que, além de não defender a gestão do qual faz parte, ainda completou as críticas da oposição. “O que se apreende de carros em Diadema às sextas-feiras não é pouco. Eles apreendem os veículos na sexta porque, por causa do fim de semana (quando o proprietário do carro for recuperar o veículo), terá que pagar quatro diárias (ao pátio). Tem um esquema”, disparou o verde.

Ainda sobrou ataques da oposição a problemas na saúde, como a novela envolvendo a construção de outro hospital municipal, promessa de campanha de Lauro à reeleição.