Governistas batem cabeça sem definição de Lauro

Junior Carvalho



07/02/2020 | 00:01



Aliados do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), batem cabeça diante da indefinição sobre quem será de fato o candidato governista à Prefeitura em outubro. O chefe do Executivo sinalizou apoio à secretária Regina Gonçalves (PV, Habitação), mas o nome da verde enfrenta resistência interna e, de quebra, Lauro ainda vislumbra ver o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) como prefeiturável.

Governistas ouvidos pelo Diário avaliam que já passou da hora de o projeto pró-Márcio, que rejeitou ser o candidato, seja página virada e que Lauro busque unidade para lançar oficialmente um substituto.

Além de Regina, pelo menos outros dois nomes reivindicam ser prefeituráveis governistas: os vereadores Pretinho do Água Santa (DEM, presidente da Câmara) e Marcos Michels (PSB), primo de Lauro. Secretário de Educação, Cacá Vianna (PV) corre por fora nessa disputa interna.

O Diário apurou que a ideia dos governistas é a de aguardar definição de Lauro até após o Carnaval, no fim do mês. O período deve coincidir com o início do prazo que vereadores terão para trocar de partidos, a chamada janela, sem o risco de perderem os mandatos.

Questionado, Pretinho contemporizou o impasse. “Nós estamos unidos e o que o grupo (do governo) decidir, está decidido”, resumiu. Na sessão de ontem, ventilou-se a possibilidade de o parlamentar – que está no primeiro mandato – compor com Marcos. O socialista está com Lauro desde a época em que o verde era vereador e, do primeiro mandato para cá, abriu mão duas vezes de ser candidato a deputado. Desta vez, o parlamentar tem confirmado que será prefeiturável, mesmo a contragosto de Lauro.



OPOSIÇÃO

Enquanto o governo Lauro demora para ver seu candidato nas ruas, a oposição tem seus nomes definidos. O PT já fechou apoio em torno do projeto do ex-prefeito José de Filippi Júnior e agora foca na escolha do vice. Nesta semana, o vereador oposicionista Ricardo Yoshio se filiou ao PSDB anunciando candidatura ao Paço.