Justiça decreta prisão de sexto suspeito de assassinar família em São Bernardo

Vanessa Soares

Do Dgabc.com.br



06/02/2020 | 21:59



A Justiça de São Paulo decretou ontem a prisão de mais um suspeito de participar do assassinato de Romuyuki e Flaviana Gonçalves, 43 e 40 anos respectivamente, e de Juan Victor, 15, encontrados carbonizados no porta-malas do carro, na Estrada do Montanhão, em São Bernardo, no dia 28 de janeiro.

Jonathan Fagundes Ramos é irmão de Juliano de Oliveira Ramos Júnior, 22, que está preso, assim como a prima dos dois, Carina Ramos, 31. Até o fechamento desta edição ele ainda não tinha sido localizado pela polícia.

Além deles, Ana Flávia Gonçalves, 24, filha e irmã das vítimas e Guilherme Ramos da Silva estão presos pelo crime. Michael Robert dos Santos Anjos, que foi detido na terça-feira, teve a prisão temporária revogada, após a investigação constatar que ele não se envolveu na ação.

Em novo depoimento prestado à Polícia Civil na quarta-feira, Ana Flávia e Carina confessaram ter planejado assalto na casa da família Gonçalves, no Jardim Ciprestes, em Santo André, mas negaram participação nos assassinatos, como foram acusadas por Júnior, que também apontou Carina como a mentora intelectual da ação.

Esta foi a terceira versão apresentada pelas suspeitas sobre o que teria acontecido. Elas contaram que a situação saiu do controle após uma discussão entre o grupo durante o assalto. Eles pretendiam roubar cerca de R$ 80 mil que estariam no cofre da residência, mas quando o dinheiro não foi encontrado, os três homens ficaram exaltados e teriam começado a agredir as vítimas.

Carina contou também que os criminosos se exaltaram ainda mais quando ela resolveu interferir após serem violentos com Ana Flávia. Neste momento, um deles chamou as duas pelo nome na frentedo casal e do adolescente e, por isso, eles decidiram executar as vítimas ainda dentro de casa.