Falando em casamento...

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



07/02/2020 | 00:05



Muita gente ainda mantém, firme e forte, o sonho de casar com tudo o que tem direito. Homens e mulheres. Acho válido. Além de todas as novidades que os fornecedores inventam para que seja um dia inesquecível, destaco uma loja que teve ideia absolutamente inspiradora. A The Whine Collet, que fica na Inglaterra, colocou uma manequim de cadeira de rodas com um vestido de noiva. “Isso não deveria ser animador, mas é a primeira vez que vejo deficiência física retratada em uma vitrine”, disse uma moradora local, Beth Wilson. Foi ela quem postou a imagem nas redes sociais. Isso é inclusão!

Integrantes do Rotary Club de Santo André, presidido por Marcio Moreti, se reuniram na Casa Ronald McDonald

Baby Shark é o tema de atividade lúdica carnavalesca no Shopping ABC, em Santo André

Fundo Social de Solidariedade de São Caetano recebeu 530 brinquedos do Instituto GM

TEM MAIS...

Atenção aos blocos

Cúmulo receber e-mail ensinando a se proteger nos bloquinhos de Carnaval, mas são conselhos importantíssimos. Entre as estratégias, estão não ir sozinho ou voltar dormindo nos transportes, não usar cartões de crédito por causa da quantidade de golpes, optar por bolsas pequenas e evitar, o que é impossível, exibir o celular. Dicas são do Grupo GR.

Agenda

Amanhã, às 12h, será inaugurada a Casa Dondoca, novo conceito de moda brechó, em Santo André. A empresária Camila Scarpa está à frente do negócio.

Na quarta, a Sicredi promove palestras aos empresários da região no hotel Blue Tree e o almoço será no restaurante Requinte Cadore. Menu do chef Marcelo Guaicuru.