Titãs em Cumbica de olho em Santo André

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/02/2020 | 00:01



“A gente já tinha claro que o barato era a coisa criativa, aquilo que a gente podia criar juntos, e defender essa criação sem preconceitos. A gente tinha toda essa carga de informação, adorava o Arrigo (Barnabé), o Itamar (Assumpção), essa vanguarda paulista. Eu queria fazer umas frases dodecafônicas! A gente tinha uma proximidade também com a poesia concreta do Augusto (de Campos), o Arnaldo (Antunes) é um cara que estudou as coisas. A gente tinha esse conhecimento profundo da música popular brasileira trombada com toda música internacional. A gente era new wave, mas curtia Alceu Valença. (...) A gente sempre gostou do The Clash, por exemplo, que é uma banda que introduziu a música caribenha, o reggae, misturados com um punk rock mais encardido, mais sectário. (...) A gente era uma coisa caleidoscópica.”

Paulo Miklos, na descrição do início da banda; fonte: Wikipédia

O repórter Nei Bonfim, do caderno Cultura & Lazer, entrevistou a banda, 30 anos atrás. E informou:

- Titãs trarão ao Aramaçan músicas do seu mais recente LP, O Blesq Blom, lançado em novembro de 1989 – CD e DVD engatinhavam.

- Nando Reis falou em nome do grupo: “Este show é comprido porque nele, finalmente, nós tocaremos tudo o que o povo quer ouvir”.

- Além do último LP serão tocadas músicas de outros dois: Go Back e Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas.

- Nei Bonfim registra nas páginas do <CF161>Diário</CF> os nomes completos de todos os músicos, e o que tocavam:

- Nando Reis: baixo e voz.

- Sergio Brito: tecladista e vocalista.

- Arnaldo Antunes: cantor e voz.

- Charles Gavin: baterista.

- Marcelo Frommer: guitarra.

- Paulo Miklos: sax e voz.

- Tony Belloto: guitarra.

- Branco Mello: vocal.

DOIS PEDIDOS

Gente amiga do Aramaçan, o show dos Titãs em 1990 foi gravado? Se sim, enviem cópia para o Memória na TV.

Prezado Nei Bonfim: onde está você? Manda notícias, amigo querido.

Diário há 30 anos...