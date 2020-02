Após acusação de estupro, advogado de Najila Trindade abrirá processo contra Neymar por prostituição

06/02/2020 | 17:11



Como você viu, Neymar foi acusado de estupro pela modelo Najila Trindade em junho de 2019, o que abriu um processo na Justiça. Ao se defender das acusações, o jogador expôs diversas conversas que teve com Najila, a fim de mostrar que qualquer relação que teve com ela foi consensual. Entretanto, Neymar acabou exibindo, também, fotos íntimas da modelo, o que iniciou outra investigação, desta vez por crime virtual. Agora, mais detalhes sobre esses casos foram revelados pelo programa Fofocalizando, do SBT.

De acordo com a atração, o processo de estupro de Neymar e Najila ainda está pendente. Entretanto, é esperado que o jogador seja absolvido pela procuradoria do Ministério Público do Rio de Janeiro no processo de crime virtual, já que houve um entendimento de que Neymar divulgou as fotos apenas na tentativa de se defender.

O advogado de Najila, Cosme do Santos, ainda teria dito que abrirá uma ação contra Neymar em Paris, na França, por acreditar que lá as coisas podem ser diferentes. Ele tem a intenção de acusar o jogador de transporte de mulher para fins sexuais, ou seja, prostituição.

Além disso, Cosme entrará com um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal contestando o pedido de arquivamento do inquérito sobre estupro. Sobre a acusação de crime virtual, o advogado afirmou que já esperava que o MP do Rio tomasse essa medida.

Procurada, as assessorias de imprensa do Ministério Público do Rio de Janeiro e do jogador Neymar não foram encontradas.