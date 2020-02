Do Diário do Grande ABC



06/02/2020 | 16:28



O jogo Free Fire está movimentado com evento que promete dar brinde especial para o público. A partir de quarta-feira (5), o game da provedora Garena abriu espaço para a Corrida de Colecionadores, atração em mesa virtual de tabuleiro, que segue até segunda-feira (10).

A atração consiste em desafio para os fãs lancem dados e tentam chegar exatamente até a casa de número seis. Detalhe que o controle do item numérico ocorre quando são usados os disputados diamantes do título. Cada giro custa 25 diamantes, enquanto cinco giros valem 100 diamantes. Quando o número tirado ultrapassar a o espaço com o número seis, o sistema será reiniciado a partir do começo.

Quem conseguir vencer a brincadeira ganha skin de arma lendária. Entre as opções de estilos estão AWM Revolta do Grafiteiro, M1014 Cataclismo, M79 Morcego Mortal, M4A1 Rosa Laminado, Famas Metálicas e Scar Fantasma. Com a caixa adquirida, a skin estará disponível no Cofre, na seção Caixa de Itens, e deve ser equipada em Coleção.

Como é de se imaginar, a bricadeira do Free Fire só é disponibilizada para que os gamers que possuem a moeda virtual em sua conta. A aquisição do item é realizada dentro do próprio game, com um cartão de crédito, ou pelo site Recarga Jogo, plataforma que aceita transações por cartões de crédito e débito, boleto, depósito e carteira virtual.