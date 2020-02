Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



06/02/2020 | 16:18



Comprar um carro zero nem sempre é um bom investimento. Em algumas ocasiões, é possível usar a mesma quantia de dinheiro para adquirir veículos seminovos que oferecem mais acessórios e até conjuntos mecânicos superiores.

A depreciação, o custo com documentação e até o valor do seguro automotivo também podem oferecer obstáculos.“Um zero quilômetro deprecia entre 10% e 20% no instante em que deixa a loja”, explica Maurício Feldman, CEO da Volanty, autotech que conecta compradores e vendedores de seminovos. A empresa separou alguns motivos para não investir em um veículo novo.

4 motivos para não comprar um carro zero km no Brasil

Imposto mais alto

Além do investimento ser mais alto, os zero quilômetro têm IPVA mais caro que os usados e seminovos. Por isso, antes de comprar, vale pesquisar os custos dos impostos do modelo escolhido.

Adicionais e acessórios custam mais caro

Quando se compra um carro zero, o valor do modelo básico já é mais elevado, se comparado ao seminovo. Caso queira incluir algum acessório, a compra será ainda mais cara. A vantagem de um seminovo é que ele pode vir com muito mais adicionais que um carro zero, mas sem cobrar mais por isso.

Documentação

Quem compra um veículo novo precisa pagar o IPVA, que custa de 3 % a 4% do valor do veículo. Já no caso dos usados, dependendo da época do ano, é possível encontrar modelos que já estão com o imposto pago.

Negociação

Em uma concessionária os valores de um carro zero não são tão negociáveis. Já quando se opta pela compra de um seminovo, por exemplo, é possível barganhar um desconto. Também é possível negociar os valores de acordo com os opcionais que o veículo oferece.

Mais vendidos em 2019

Na galeria, veja os carros mais vendidos na América Latina em 2019:

Foto: Divulgação 1. Chevrolet Onix – 250.805 unidades Foto: Divulgação 2. Ford Ka – 157.361 unidades Foto: Divulgação 3. Toyota Hilux – 115.058 unidades Foto: Divulgação 4. Nissan Versa – 111.357 unidades Foto: Divulgação 5. Volkswagen Gol – 108.560 unidades Foto: Divulgação 6. Renault Kwid – 104.037 unidades Foto: Divulgação 7. Hyundai HB20 – 95.723 unidades Foto: Divulgação 8. Chevrolet Prisma – 87.812 unidades Foto: Divulgação 9. Nissan Kicks – 84.282 unidades Foto: Divulgação 10. Volkswagen Polo – 84.084 unidades Foto: Divulgação 11. Renault Sandero – 80.055 unidades Foto: Divulgação 12. Toyota Corolla – 79.697 unidades Foto: Divulgação 13. Fiat Argo – 79.080 unidades Foto: Divulgação 14. Toyota Yaris – 76.448 unidades Foto: Divulgação 15. Fiat Strada – 75.165 unidades Foto: Divulgação 16. Jeep Renegade – 75.161 unidades Foto: Divulgação 17. Chevrolet Aveo – 73.993 unidades Foto: Divulgação 18. Chevrolet Beat – 71.877 unidades Foto: Divulgação 19. Nissan NP300 – 67.606 unidades Foto: Divulgação 20. Honda HR-V – 66.715 unidades Foto: Divulgação 21. Fiat Toro – 65.624 unidades Foto: Divulgação 22. Nissan March – 65.400 unidades Foto: Divulgação 23. Hyundai Creta – 64.008 unidades Foto: Divulgação 24. Jeep Compass – 62.554 unidades Foto: Divulgação 25. Kia Rio – 60.488 unidades Foto: Divulgação 26. Fiat Mobi – 58.979 unidades Foto: Divulgação 27. Ford Ecosport – 54.113 unidades Foto: Divulgação 28. Volkswagen Saveiro – 51.888 unidades Foto: Divulgação 29. Volkswagen Virtus – 51.127 unidades Foto: Divulgação 30. Renault Duster – 50.964 unidades