Do Diário do Grande ABC



06/02/2020 | 16:02



O Disney Junior prepara a apresentação do programa ''Mickey Mouse: Mix de Aventuras''. O público poderá ver as aventuras inéditas a partir de segunda-feira (10), às 19h.

A turma formada por Mickey, Donald, Pateta, Minnie, Margarida e diversos outros personagens viajam para diferentes cantos do mundo em veículos potentes e personalizados. Entre os cenários especiais estão a nova casa do famoso ratinho, um incrível laboratório de máquinas e o escritório do grupo S.O.S. Amigos, com as garotas sempre prontas para ajudar.

Cada episódio da atração é formado por duas histórias de 11 minutos de duração. Entre as aventuras, haverá espaço para que as crianças sejam convidadas para dançar a canção ''Desafio do Hot Dog''.

''Mickey Mouse: Mix de Aventuras'' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre na faixa das 19h.