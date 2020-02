Filmes de Hector Babenco serão exibidos na Capital

Miriam Gimenes



06/02/2020 | 23:10



O documentário que conta a história de Hector Babenco, Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou, feito pela sua mulher, Bárbara Paz, chega aos cinemas no dia 9 de abril. Mas até lá haverá a oportunidade de assistir a oito filmes feitos pelo cineasta – um por semana –, no Reserva Cultural (Av. Paulista, 900), em São Paulo.

A celebração começa hoje, às 19h30, com Pixote, a Lei do Mais Fraco (1981), que será exibido restaurado em 4K. Ele conta sobre a vida de um garoto de 11 anos, o Pixote (Fernando Ramos da Silva), que foi abandonado por seus pais e vive nas ruas. Depois de passar um tempo no reformatório, volta para rua e para o crime. A história voltou a ganhar notoriedade anos depois, quando Fernando, ator que morava em Diadema, morreu, aos 20 anos, após levar oito tiros à queima-roupa de policiais.

Também estão previstos O Rei da Noite (dia 12); Coração Iluminado (19); O Passado (26); Lucio Flavio (4/3); Brincando nos Campos do Senhor (11); O Beijo da Mulher Aranha (18) e Carandiru (25).



DOCUMENTÁRIO

O longa feito por Bárbara Paz traça um paralelo entre a arte e a doença de Babenco. O filme revela medos e ansiedades, mas também memórias e reflexões, em confronto entre vigor intelectual e a fragilidade física que marcou sua vida. Ele morreu em julho de 2016, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

A produção foi premiada com Leão de Melhor Documentário Sobre Cinema no Festival de Veneza e também conquistou o prêmio de Melhor Documentário no Miff 2020 (Festival Internacional de Cinema de Mumbai), na Índia.