Centro Livre de Música está com inscrições abertas

Miriam Gimenes



06/02/2020 | 23:09



O CLM (Centro Livre de Música) de São Bernardo está com as inscrições abertas para turmas do primeiro semestre até amanhã. As opções, com vagas limitadas, são para os cursos de madeiras (flauta transversal, clarinete e saxofone), metais (trompete, trombone e tuba), cordas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo), percussão, violão, viola caipira, acordeom, teoria musical, musicalização infantil e flauta doce.

Para se inscrever é necessário ir até o Teatro Martins Pena (Praça Marquês de Alegrete, 44, Vila Gonçalves), das 9h às 18h, e levar comprovante de endereço e documento com foto.

Também há vagas disponíveis para o coral municipal da cidade. Para inscrição deve-se levar documentos, e será realizado um teste vocal. As inscrições são gratuitas e com vagas limitadas. Os cursos são disponíveis para crianças a partir de 7 anos, jovens e adultos.