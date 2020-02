5 carnavais fora da curva espalhados pelo mundo

Redação

Do Rota de Férias



06/02/2020 | 14:18



O carnaval brasileiro, com suas escolas de samba, bailes de salão e bloquinhos de rua, é um dos mais famosos e consagrados do mundo. Mas a festa que antecede a Quaresma acontece em diversas cidades do globo, representando diferentes tradições. Na lista abaixo, confira algumas opções de celebrações que usam máscaras para se esconder do diabo e até um desfile de zumbis caracterizados para personagem de seriado nenhum botar defeito.

5 carnavais espalhados pelo mundo

Pancake Day – Londres

Celebrado sempre na terça-feira de carnaval, o Dia da Panqueca – em tradução literal – envolve uma série de atividades na Terra da Rainha. Para fechar o carnaval, período que a igreja criou no calendário para seus fieis comerem e beberem à vontade antes de entrar nos 40 dias de hábitos mais comedidos em preparação para a Páscoa, os ingleses usam e abusam dos leites, ovos e farinha, transformando Londres na capital da panqueca no mundo. Eles fazem montanhas de panquecas em casa, no restaurante e até participam de corridas beneficentes virando suas panquecas no ar com uma frigideira nas mãos.

Zombie Walk – Curitiba, PR

Marcada para 23 de fevereiro, a Zombie Walk é uma tradição curitibana que invoca litros e mais litros de sangue falso, muitos quilos de tecidos meticulosamente transformados em trapos e fantasias, além de algum espanto para quem vê. Na agenda do Carnaval da cidade há 10 anos, a marcha dos cidadãos caracterizados como zumbis se concentra na Praça Osório, segue pela rua XV de Novembro até o Paço da Liberdade e faz o mesmo caminho na volta, para terminar na Praça Santos Andrade.

Bonn, Alemanha

Às 11h11 do dia 11 de novembro de cada ano é declarado o início do Carnaval na Alemanha. Porém, a festa fica forte mesmo em fevereiro. Várias cidades do país fazem desfiles em carros alegóricos pelas ruas, enquanto as pessoas acompanham muito fantasiadas e cercadas por neve. Em Bonn, que recebe uma das festas mais tradicionais, a lenda diz que o diabo está à solta e, por isso, todos devem usar máscaras para espantá-lo.

Veneza, Itália

Se no século 11 Veneza vivia o Carnaval por até seis meses, no século 19 ele quase foi extinto. Também fundamentado nos prazeres da carne, as máscaras e os figurinos usados pelos participantes tentam reproduzir o estilo dos nobres que viveram nos séculos 17 e 18. Foram os atos ilícitos protegidos pelo anonimato oferecido pelas fantasias que quase acabaram com a celebração. Entretanto, festa vem retomando forças desde os anos 1980 e dura quase 10 dias.

Nova Orleans, EUA

O Mardi Gras, Terça-feira Gorda em francês, toma as ruas da culturalmente pulsante Nova Orleans, no Sul dos EUA. Por lá, a festança tem até cores oficiais: roxo, verde e dourado, representando, respectivamente, justiça, fé e poder. Ao longo dos desfiles, que acontecem por toda a cidade, são jogados para o público colares coloridos, e a brincadeira é acumular o maior número deles.

—

Festas culturais

Na galeria, confira algumas outras celebrações que acontecem no mundo.