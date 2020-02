06/02/2020 | 14:11



Como você viu, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são capas da revista GQ Brasil de fevereiro. E em entrevista, a apresentadora contou como descobriu que estava grávida. Gioh, inicialmente, não tinha planos para engravidar, já que estava satisfeita com os filhos Titi e Bless. Entretanto, ela começou a desconfiar quando sentiu muitos enjoos e notou mudanças no corpo. Além disso, sua menstruação estava atrasada:

- Disseram que não podia ter filho, que era estéril. A culpa sempre vinha para cima de mim. Por que a mulher não pode optar por não ter filhos biológicos? Qual o problema? E, por acaso, fiquei grávida. Foi um susto. Simplesmente aconteceu.

Gioh ainda problematizou alguns comentários que recebeu após ter revelado para o público que estava grávida:

- Agora a gente tem ouvido bastante e se incomodado muito com a ideia de que esse bebê é uma recompensa. Que recompensa? Adotar não é uma caridade e as pessoas confundem muito. E isso fere, machuca.

Giovanna, então, fez um teste de gravidez enquanto o marido, Bruno Gagliasso, levava as crianças para a escola. O ator conversava com Regina Casé por meio de um aplicativo de mensagens quando, de repente, recebeu o resultado do teste: positivo.

A artista ainda contou que Titi mudou a maneira com que ela enxerga o mundo:

- Não tenho vergonha de dizer que por um tempo vivi numa bolha. Minha filha me tirou dela. Foi ela que abriu meus olhos para o mundo. Foi com ela que comecei a me preocupar com certas coisas que não prestava atenção antes. E sigo aprendendo com eles.

Uma dessas coisas, inclusive, foi contar quantos negros tinham no espaço que eles ocupavam:

- A gente cruza a cidade porque é a escola em que nossas crianças podem se ver. Cheguei a colocar a Titi numa escola aqui perto, mas quando eu vi que tinha só ela e mais um menino negro, isso começou a me ferir demais. E era uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça.