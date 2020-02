Marina Ruy Barbosa vai a evento de gala, dança funk e depois se esbalda comendo hambúrguer

06/02/2020 | 14:10



Na última quarta-feira (5) Marina Ruy Barbosa marcou presença na festa de lançamento do Globoplay, serviço de streaming da TV Globo, nos Estados Unidos! O evento aconteceu em Miami, na Flórida, e a ruiva arrasou ao usar um vestido longo e vermelho.

No Instagram, ela postou fotos do look e escreveu o seguinte na legenda:

Festa da firma. @redeglobo + @globoplay agora nos Estados Unidos também!

No Stories, ela ainda publicou um registro ao lado de Carolina Dieckmann, que também foi à celebração, e em outros cliques e vídeos ela aparece em momentos descontraídos, como por exemplo, dançando funk.

Depois da festa, ela, bem gente como a gente, foi comer um hambúrguer com amigas, com direito a muita batata frita.