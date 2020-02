Whindersson Nunes revela que adiou planos para ter filhos

06/02/2020 | 14:10



Whindersson Nunes finalmente falou sobre os rumores de que seu casamento com Luísa Sonza estaria em crise. Em entrevista ao programa Pânico Jovem Pan na manhã desta quinta-feira (5) o humorista negou que o relacionamento esteja por um fio e ainda riu da repercussão da notícia na internet.

- Está tudo ótimo! Está incrível, graças a Deus, afirmou.

O comediante também revelou que adiou os seus planos para ter filhos. Whindersson admitiu que tanto ele quanto Luísa estão em um ótimo momento da carreira, e que um filho nesta situação poderia fazer com que eles perdessem oportunidades.

- A gente está fazendo tudo no tempo certinho. Eu queria muito ter filho. E aí depois de conversarmos, eu realmente entendi que a minha esposa era muito nova. Não tem como interromper. A gente chegou [a essa decisão] de senso comum. A gente tem nossos sonhos. Ela tem os dela, e eu tenho os meus. Se eu tiver um filho, com certeza vou parar a minha vida para ficar com o meu filho.

E aí, esclarecido?