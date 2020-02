Médico chinês que alertou sobre coronavírus e recebeu reprimenda morre da doença

06/02/2020 | 13:25



O médico chinês Li Wenliang morreu nesta quinta-feira, 6, na cidade de Wuhan, em decorrência do coronavírus. Ele ganhou notoriedade por ter sido um dos primeiros agentes de saúde a divulgar os riscos da infecção do novo vírus.

A divulgação de Li Wenliang sobre o perigo representado pelo coronavírus lhe custou uma reprimenda por parte do governo de Wuhan. Ele foi acusado de "espalhar rumores online" e de "perturbar seriamente a ordem social" e teve que prestar depoimento à polícia local.

Segundo a TV americana CNN, o médico estava internado em Wuhan desde 12 de janeiro. Ele contraiu coronavírus de um paciente seu. No Twitter, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lamentou a morte de Li. "Nós estamos profundamente tristes com a morte do Dr. Li Wenliang. Todos nós precisamos celebrar o trabalho que ele fez", tuitou a OMS.