Do Dgabc.com.br



06/02/2020 | 13:17



O motorista não irá encontrar dificulades ao trafegar pelo Sistema Anchieta-Imigrantes.



O tempo está encoberto e a visibilidade está boa.



Obras Anchieta

A pista sul da via Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras. Por isso, o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) está em Operação 5X3. A descida pode ser feita pela pista norte operacional da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida acontece apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.