Após ter direito à pensão cassado, advogados de Rose Miriam querem anular testamento de Gugu Liberato

06/02/2020 | 13:10



Parece que as coisas realmente não estão fáceis para Rose Miriam di Matteo. Isso porque, após entrar na justiça pedindo para que Aparecida Liberato, irmã de Gugu Liberato, não fosse mais a inventariante de toda a herança, a viúva do apresentador teve a solicitação negada.

As informações são da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, que revelou a decisão da juíza Eliane Ferreira, da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Paulo.

Nesta quinta-feira, dia 6, o jornal ainda noticiou que um dos advogados de Rose Miriam concedeu uma entrevista ao programa Aqui na Band. João Vinicius Manssur revelou que irá tentar anular o documento deixado por Gugu em que ele deixa 75% dos bens para os três filhos (25% para cada um) e os outros 25% para os sobrinhos.

- Estamos estudando a possibilidade de anular o testamento, contou.

Segundo ele, Rose nunca viveu um casamento de fachada.

- Nós pegamos todas as fotos e vídeos no Instagram de Gugu que mostram que eles viviam como uma família. Se você entrar no Instagram do apresentador hoje, vai ver que as fotos de Rose foram retiradas, disse.

João Vinicius reforçou que sua cliente não quer briga com ninguém.

- Rose não precisa ser inventariante. Ainda não colocaram no processo o valor do patrimônio do Gugu. Fiquei sabendo do valor de um bilhão pela imprensa. Pode ser mais. Pode ser menos. A questão da Rose é moral. Nem o imposto de renda da Rose entregaram para ela, revelou.

O advogado ainda afirmou que sua cliente está sendo violentada:

- O que estão fazendo com a Rose é uma violência contra a mulher. Gugu sempre se referiu a ela como minha eterna companheira. Até o sepultamento, ela era a esposa dele. Depois do enterro ela virou amiga. Rose quer um reconhecimento judicial e moral, que ela foi companheira de Gugu por 20 anos. Falta apenas uma declaração judicial para que Rose seja reconhecida.

O fato de Gugu ter deixado Rose fora do testamento, segundo o advogado, não configura exclusão.

- Não entendo que Gugu tenha excluído Rose. Ele teria feito um documento dizendo que a relação não configura a união estável e ela teria assinado. Isso não aconteceu. Rose é meeira e tem direito a 50%, encerrou.

Direito à pensão cassado

Enquanto isso, foi revelado pela colunista Mônica Bergamo que Rose Miriam teve seu direito à pensão cassado pelo desembargador Galdino Toledo Jr., do Tribunal de Justiça de São Paulo. A médica, que receberia 100 mil reais por mês do espólio da família, terá direito a apenas dez mil dólares, cerca de 42 mil reais, para as despesas com os filhos e manutenção da casa.

De acordo com a publicação, Rose pleiteia na Justiça o reconhecimento de união estável com Gugu Liberato, o que daria a ela o direito a metade da herança do apresentador. A família de Gugu, no entanto, discorda.

O desembargador considerou que, como Gugu não havia assumido qualquer encargo alimentício em relação a Rose quando era vivo, não seria possível agora esse tipo de pedido ser realizado.

Ele afirma que mesmo que o pedido de Rose tenha como lastro a união estável com Gugu, tal fato não geraria, por si só, direito a receber pensão alimentícia. Além disso, declarou que, após uma análise, não se pode concluir que Rose e Gugu viviam em união estável.