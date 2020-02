Com câncer, Leo Rosa fala sobre atuar em Amor de Mãe e detalha tratamento alternativo: - Eu vivo o hoje, o agora

06/02/2020 | 13:11



Leo Rosa está batalhando contra um câncer e tem feito um tratamento contra a doença. Mesmo assim, isso não tem impedido o ator de trabalhar e, recentemente, ele fez sua estreia em Amor de Mãe, novela da TV Globo em que vive o repórter César. O convite para participar da trama, aliás, veio da própria autora, Manuela Dias.

Em conversa com a colunista Patrícia Kogut, Leo contou os detalhes:

- Estava em casa no Natal e a Manuela me ligou perguntando se eu teria condições de fazer este trabalho. Nem pensei, aceitei na mesma hora, disse, acrescentando que seu personagem deverá continuar aparecendo esporadicamente até o fim da novela.

Em setembro de 2019, Leo criou uma vaquinha para conseguir realizar um tratamento alternativo, chamado terapia Gerson, no México e nos Estados Unidos. Após passar três semanas por lá, ele voltou ao Brasil onde segue realizando o método acompanhado de uma médica:

- Depois de 18 meses sendo tratado pelo SUS, duas cirurgias e 29 sessões de quimioterapia, resolvi que queria buscar outra alternativa. Foi a melhor decisão da minha vida. Continuo me tratando, mas tenho muito mais disposição e qualidade de vida. E a volta ao trabalho vai ser uma etapa fundamental para a minha recuperação, contou.

Essa terapia, aliás, consiste em seguir uma alimentação específica, com muitas frutas orgânicas e alimentos sem sal, por exemplo, repouso e exercícios físicos moderados. Por isso, sua rotina mudou um pouco:

- Praticamente tudo o que eu como é feito por mim mesmo. Então, tenho levado marmitas com alimentos para os estúdios. Preciso comer regularmente muitas vezes ao dia. Além disso, fico sempre à procura de um lugar que venda um suco de laranja orgânico, que é algo que preciso tomar com frequência.

Leo também citou a insegurança que sentiu antes de voltar a atuar:

- A ferramenta do ator é o corpo. Quando você passa tanto tempo sem exercer a profissão, inevitavelmente acaba ficando fora de forma. É como um atleta que está há muito tempo no banco de reservas e, de repente, é chamado para entrar em campo. Felizmente, a minha volta foi numa novela como esta, repleta de artistas tão talentosos. Quando se está em cena com o Irandhir Santos, por exemplo, não tem como não ser contagiado e embarcar junto.

Por fim, falou sobre ter tido apenas cinco dias para se preparar para o novo papel:

- A minha preparação foi basicamente conseguir chegar de pé e disposto ao estúdio. Quando a gente passa por algo tão forte como essa doença, meio que fica preparado para encarar qualquer outro desafio de peito aberto. Em meio a tanto sofrimento, sou muito grato por todo o aprendizado de vida que o câncer me deu. Hoje, por exemplo, eu não faço planos para o futuro. Eu vivo o hoje, o agora.