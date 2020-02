Investimentos caem 2% em dezembro, mas sobem 2,1% em 2019, diz Ipea

06/02/2020 | 12:40



Os investimentos na economia recuaram no último mês de 2019, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea Mensal de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no Produto Interno Bruto) teve uma queda de 2% em dezembro em relação a novembro.

Na comparação com dezembro de 2018, houve recuo de 2,2%. No quarto trimestre de 2019, houve retração de 2,7% em relação ao terceiro trimestre do ano. Na comparação com o quarto trimestre de 2018, o indicador de FBCF diminuiu 0,9% no quarto trimestre de 2019.

No ano de 2019, porém, o indicador acumulou uma alta de 2,1%. O componente de máquinas e equipamentos avançou 3,1%, enquanto a construção civil cresceu 0,5% e os outros ativos fixos subiram 4,9%.

No mês de dezembro de 2019, os investimentos em máquinas e equipamentos tiveram retração de 6,8% ante novembro. A construção civil teve variação negativa de 1,6%, e os outros ativos fixos caíram 1,2%.

Na comparação com dezembro de 2018, máquinas e equipamentos encolheram 1,7% em dezembro de 2019, e a construção civil recuou 3,7%. Os outros ativos fixos tiveram desempenho positivo, com crescimento de 1,7%.