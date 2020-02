Mercedes-Benz Night 2020 tem evento livre de emissões em São Paulo

Da Redação

Do Garagem360



06/02/2020 | 12:48



Inspirado no Salão Internacional de Frankfurt, e com o foco na sustentabilidade, o evento Mercedes-Benz Night 2020, que inaugura a temporada de atrações da empresa este ano, terá um ambiente totalmente tecnológica e interativo baseado no conceito Pioneering the Future.

Mercedes-Benz Night 2020

A festa traz em seu nome a nova marca registrada EQ Electric Intelligence, que retrata o foco em eletrificação que vem investindo globalmente. Os espaços possuem um ambiente tecnológico que ressaltam o compromisso da marca com a sustentabilidade e a preocupação com um planeta mais saudável.

Isso foi montado baseado em ativações pensadas para a festa, onde os convidados poderão transitar entre quatro células e vivenciar uma experiência sensorial.

Nas áreas nomeadas Intuitive, Energize, Excite e Responsible automóveis da Mercedes-Benz estarão presentes para ilustrar o conceito escolhido como tema.

Mercedes-Benz EQC

O Mercedes-Benz EQC terá sua primeira aparição para o grande público na festa. O modelo, que é o primeiro veículo 100% elétrico da marca, materializa a estratégia global da marca para um futuro sustentável.

Sobre o evento

O evento acontece no dia 11 de fevereiro e apresenta um formato inédito. Em 2020, com foco na sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente, a festa será livre de emissões de gás carbônico com a finalidade de diminuir o impacto gerado por um evento deste porte.

Para isso, a Mercedes-Benz firmou parceria com a Zero Carbon, que irá calcular a emissão de carbono gerado na produção e durante o evento e, a partir deste cálculo, transformará este volume em títulos de carbonos, que são administrados pela ONU, e revertidos em sementes de árvores plantadas ao redor do mundo.

A festa ainda promete agitar o público presente com o som da atração especial Vintage Culture, que será o responsável pelas pick-ups, e conta com a participação especial das Dj’s Lily Scott e Jessica Brankka. Além disso, o artista Rômulo Deu Cria, conhecido por pintar painéis que remetem a pixels de imagens computadorizadas, traz uma ativação especial ao evento.

O evento acontece no espaço Parque Estaiada, localizado ao lado da ponte Estaiada.

Carros mais vendidos na América Latina

Na galeria, veja os 30 modelos mais vendidos na América Latina em 2019:

Foto: Divulgação 1. Chevrolet Onix – 250.805 unidades Foto: Divulgação 2. Ford Ka – 157.361 unidades Foto: Divulgação 3. Toyota Hilux – 115.058 unidades Foto: Divulgação 4. Nissan Versa – 111.357 unidades Foto: Divulgação 5. Volkswagen Gol – 108.560 unidades Foto: Divulgação 6. Renault Kwid – 104.037 unidades Foto: Divulgação 7. Hyundai HB20 – 95.723 unidades Foto: Divulgação 8. Chevrolet Prisma – 87.812 unidades Foto: Divulgação 9. Nissan Kicks – 84.282 unidades Foto: Divulgação 10. Volkswagen Polo – 84.084 unidades Foto: Divulgação 11. Renault Sandero – 80.055 unidades Foto: Divulgação 12. Toyota Corolla – 79.697 unidades Foto: Divulgação 13. Fiat Argo – 79.080 unidades Foto: Divulgação 14. Toyota Yaris – 76.448 unidades Foto: Divulgação 15. Fiat Strada – 75.165 unidades Foto: Divulgação 16. Jeep Renegade – 75.161 unidades Foto: Divulgação 17. Chevrolet Aveo – 73.993 unidades Foto: Divulgação 18. Chevrolet Beat – 71.877 unidades Foto: Divulgação 19. Nissan NP300 – 67.606 unidades Foto: Divulgação 20. Honda HR-V – 66.715 unidades Foto: Divulgação 21. Fiat Toro – 65.624 unidades Foto: Divulgação 22. Nissan March – 65.400 unidades Foto: Divulgação 23. Hyundai Creta – 64.008 unidades Foto: Divulgação 24. Jeep Compass – 62.554 unidades Foto: Divulgação 25. Kia Rio – 60.488 unidades Foto: Divulgação 26. Fiat Mobi – 58.979 unidades Foto: Divulgação 27. Ford Ecosport – 54.113 unidades Foto: Divulgação 28. Volkswagen Saveiro – 51.888 unidades Foto: Divulgação 29. Volkswagen Virtus – 51.127 unidades Foto: Divulgação 30. Renault Duster – 50.964 unidades