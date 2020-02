Oceania Cruises oferece pacote de volta ao mundo em 180 dias

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



06/02/2020 | 12:18



Em 2022, o navio Insignia, da Oceania Cruises, irá realizar um roteiro de volta ao mundo. A viagem vai começar em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 6 de janeiro. Ela terá duração de 180 dias, passando por 40 países. Também é possível embarcar em Miami e curtir um roteiro de 196 dias.

De Los Angeles, o Insignia segue para oeste, visitando o Havaí, a Polinésia Francesa, as Ilhas do Pacífico Sul, Austrália, Nova Zelândia, o Sudeste Asiático, Japão, China, India, Maldivas e Seicheles. Ele contorna a África rumo à Europa, onde percorre inúmeros países no mês de junho para cruzar o Atlântico em julho, chegando a Nova York, nos EUA, em 4 de julho para encerrar a viagem. Vale a pena ressaltar que em muitos portos haverá pernoite para que os hóspedes possam usufruir mais intensamente do destino.

Os preços partem de R$ 171.159 por pessoa, em cabina dupla. O valor inclui todas as refeições gourmet, cuidados médicos a bordo, internet ilimitada, serviços de lavanderia, eventos exclusivos em terra e estadia de uma noite em hotel de luxo de pré-cruzeiro.

Gigantes dos mares

Na galeria, veja os maiores navios de passageiros do mundo: