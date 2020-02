Muito magra? Katie Holmes posa de lingerie para revista norte-americana

06/02/2020 | 12:10



Como você viu, Katie Holmes preocupou os seus fãs após saírem notícias de que ela estaria fazendo dieta e pesando 41 quilos. Dias depois, a atriz apareceu em um evento de gala em Nova York, nos Estados Unidos, e parecia estar bem saudável. Agora, para afastar de vez esses rumores, Katie posou de lingerie para a nova edição da revista Flaunt norte-americana e, na entrevista, falou sobre os seus projetos recentes e características de sua personalidade, sem dar espaço para boatos por trás de sua saúde.

Katie está no elenco do filme The Secret: Dare to Dream, que tem previsão de estreia para 17 de abril nos Estados Unidos. No bate-papo com a Flaunt, a atriz contou qual o seu momento favorito do longa:

- Foi uma experiência muito maravilhosa fazer esse filme. Nós filmamos em Nova Orleans. Andy Tenant dirigiu e Rhonda Byrne, que escreveu o livro, estava lá todos os dias. Precisamos parar um pouco, acho que tivemos alguns problemas com o tempo, não sei. Então foi parecido com o que acontecia na história, e quando precisamos de uma determinada cena, ela de repente saiu de uma maneira linda. Tiveram algumas coisas mágicas que aconteceram no set. Estar com a Rhonda foi maravilhoso. Eu saí de lá com mais esperança. Acho que reafirmou o poder de acreditar em mim mesma, nos meus sonhos e nas minhas conquistas, e no que eu quero. O que você é, é valioso.

A artista também respondeu se acredita no sobrenatural:

- Não. Tipo, acho que todos nós temos uma escolha, eu acho. Acreditar no prazer da vida, ou não, né?

Aos 41 anos de idade, Katie ainda revelou como consegue se manter tão otimista:

- Eu rio muito com as minhas amigas. Eu tento ter consciência de ver algum humor quando as coisas não estão indo bem. Isso é porque eu costumo elevar minhas expectativas e nunca é como eu pensei que seria, e isso é engraçado. Não é isso que todos nós fazemos?

Apesar disso, Katie também fica ansiosa com algumas coisas:

- Mudança climática, economia e política. O constante fluxo de informações pode ser muito para absorver. Pode te fazer ficar sobrecarregado. Então eu tenho que tirar algumas pausas disso, porque posso começar a me sentir sem esperança. Todos nós precisamos continuar e trabalhar para fazer do mundo um lugar melhor, e precisamos colocar para o mundo coisas que inspiram e que tragam esperança.

É, parece que Katie está ótima, não acha?