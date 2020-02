Da Redação, com assessoria

06/02/2020 | 11:48



A Shutterstock divulgou nesta quarta-feira (5) a 8ª edição do Oscar Pop!, série de pôsteres que celebra os indicados à categoria de Melhor Filme do Oscar. O time de designers internos do banco de imagens teve o desfio de reinterpretar os nove títulos indicados à categoria da 92ª edição, canalizando a estética de uma variedade de artistas de todo o mundo. O mais interessante é que cada um dos cartazes é criado usando a coleção de mais de 300 milhões de imagens disponíveis na plataforma. Confira!

















